Sittenstrolch nur zu Besuch in Donauwörth

Der Mann, der eine Gymnasiastin in Donauwörth belästigt hat und vor ihr an sich herumgespielt hat, war nur zur Besuch in der Gegend. Er kommt aus dem Ausland.

Die Polizei hat weitere Details zu den Mann bekannt gegeben, der am Mittwoch eine Schülerin in Donauwörth belästigt und sich vor ihr entblößt hat, bekanntgegeben. Es handelt sich um einen 28-jährigen Inder, der sich den Beamten zufolge derzeit zu Besuch in der Gegend aufhält. Der Täter wurde am Donnerstag nach einer umfangreichen Fahndung festgenommen. Es erwarten ihn nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der „Verbreitung pornographischer Schriften an Personen unter 18 Jahren" und „exhibitionistischer Handlungen“.

Die 15-Jährige befand sich gegen 13.30 Uhr allein an der Bushaltestelle am Gymnasium, als sich der Täter neben sie setzte. Dieser spielte auf seinem Handy einen unzüchtigen Film ab und hielt das Telefon wohl absichtlich so, dass die Schülerin daraufblicken konnte. Als sie kurz darauf in den Bus stieg, konnte die Jugendliche noch sehen, wie der Mann an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Täter hatte die 15-Jährige weder angesprochen noch angefasst. (AZ)