So könnte sich Donauwörths Ladenwelt entwickeln

Plus Florian Britzelmeir eröffnet einen neuen Laden in der Reichsstraße. Auch sonst kündigen sich Neuerungen an. Der CID-Vorsitzende sagt: Der Handel ist raus aus der Talsohle.

Von Thomas Hilgendorf

Die Donauwörther Reichsstraße befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel - wie die gesamte Innenstadt an sich. Dies sei ein deutschlandweit zu beobachtendes Phänomen, sagt der Vorsitzende der City-Initiative Donauwörth, Florian Britzelmeir. Er meint aber auch: Die Innenstädte haben eine Zukunft. Doch zweifelsohne würde sich das Gesicht des Zentrums von morgen ändern. Derweil gibt es einige aktuelle Neuerungen in Donauwörths Geschäftswelt.

Etwas wagen. Dem Wandel begegnen. Mit den Stärken punkten. Das sind Stichwörter, die der CID-Vorsitzende nennt, wenn es um die Zukunft der Geschäftswelt in Donauwörths Mitte geht. Britzelmeir will dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Der Unternehmer, der bereits zwei Modehäuser in Rain und Wemding führt, aber seit jeher in Donauwörth zuhause ist, wird Mitte Juni einen neuen Laden in der oberen Reichsstraße eröffnen - wie berichtet in den ehemaligen Räumen des "Only" auf gut 250 Quadratmetern.

