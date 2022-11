Donauwörth

So soll das Tanzhaus nach dem Umbau aussehen

So soll das Tanzhaus in Donauwörth von der Reichsstraße aus künftig aussehen. Die Änderungen sind moderat - die Arkaden sollen in Zukunft verglast sein, das Gebäude durch mehr Licht einen offeneren Charakter vorweisen.

Plus Nach zwölfstündiger Beratung hat sich die Jury in Donauwörth auf einen Siegerentwurf für die Umgestaltung des zentralen Veranstaltungsgebäudes geeinigt. Was alles ansteht.

Es war ein Beratungsmarathon rund um das Donauwörther Tanzhaus am Freitag. Um neun Uhr am Vormittag trafen sich sieben Jury-Mitglieder aus dem Stadtrat und acht Architekten. Keiner sollte die Beratungen verlassen, bis ein Sieger gefunden wurde. Die Juroren mussten aus 16 Entwürfen auswählen. Unterstützt wurde die Jury, unter Vorsitz von Professor Thomas Jocher, von sachverständigen Beraterinnen und Beratern, etwa aus den Bereichen Denkmalpflege, Stadtbibliothek, Kultur und Tourismus.

