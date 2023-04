Donauwörth

13:45 Uhr

So soll Donauwörths Innenstadt grüner werden

Die zentrale Einkaufsmeile in Donauwörth soll attraktiver werden - dazu soll eine sichtbare Bepflanzung dienen.

Plus Jetzt liegt ein Konzept zur Attraktivierung der Kernstadt in Donauwörth vor. Vorgesehen ist eine Begrünung von drei Hauptbereichen. Und es gibt noch mehr Ideen.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Mal alle Probleme unserer Zeit - wie etwa die innerstädtischen Leerstände - beiseite geschoben: Die Reichsstraße ist Donauwörths Prachtmeile. Zweifellos. Ein Fotomotiv, das gerne von Touristen geknipst wird, das aber unter dem seit jeher recht hohen Durchgangsverkehr ächzt. Das Ziel ist neben einer weitgehenden Verkehrsberuhigung (Tempo 20) gemeinhin mehr Attraktivität. Dabei soll fortan auch mehr Grün helfen. Das wiederum ist kein allzu leichtes Unterfangen.

Der ehemalige bayerische Wissenschaftsminister Thomas Goppel wagte vor einiger Zeit den Vergleich mit Siena. Gut, das mag angesichts des historischen und kulturellen Schwergewichts der toskanischen Stadt etwas hoch gegriffen sein, aber dennoch: Die abwechslungsreiche, bunte Häuserfassade im historischen Stil am Gefälle der Reichsstraße ist in der Tat ein Hingucker. Der soll nach dem Willen des städtischen Bauausschusses künftig sichtlich grüner werden. Am Montagabend präsentierte Josef Bullinger vom gleichnamigen Gartenbaubetrieb aus Schäfstall hierzu ein erstes Konzept. Das umfasst jedoch nicht nur die Reichsstraße, sondern auch die Promenade und die Riedinsel.

