„So viele Bilder hatten wir noch nie“

Bei der Jahreshauptversammlung des Historischen Vereins Donauwörth hat der gastgebende Stadtbibliotheksleiter Jonas Reinhard das erste Exemplar der neuen Vereinsmitteilungen überreicht bekommen. Das durchweg farbig bebilderte Heft beinhaltet die anthropologische Untersuchung der mittelalterlichen Skelette, die 2011 bei der Mangoldsburg ausgegraben wurden, eine Schilderung der Einnahme Donauwörths durch schottische Söldner im Dreißigjährigen Krieg, die sensationelle Entdeckung eines Teilabschnitts der bayerisch-französischen Verschanzungen bei der Schlacht am Schellenberg 1704 sowie neue Quellen zu den Donauwörther Fischerstechern, die von 1748 bis 1811 in Augsburg aufgetreten sind. Die Mitteilungen können jeden Dienstag von 17.30 bis 18.30 beim Historischen Verein, Stadtknechtsturm am Ochsentörl, Rathausgasse 4, abgeholt oder erworben werden. Für Vereinsmitglieder im Jahresbeitrag von 12 Euro enthalten, kosten sie für Interessenten 13 Euro.

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vereinsmitteilung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jahreshauptversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis