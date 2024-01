Donauwörth

06:00 Uhr

So wird die Donauwörther Reichsstraße ihr Gesicht verändern

Drei Häuser, eine Realität in der Reichsstraße: Der Stadtladen rechts ist Teil des Wandlungsprozesses, ebenso das Versicherungsbüro im Ladenlokal in der Mitte. Der Laden links steht leer.

Plus Donauwörths Innenstadt ist um ein weiteres Geschäft ärmer. Trotzdem gibt es Bewegung - wenngleich der Wandel nicht so stattfindet, wie manche sich das vorstellen.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Die Donauwörther Reichsstraße ist zum geflügelten Wort geworden. Zu einem Symbol dafür, was die Herausforderungen für den Einzelhandel in den kommenden Jahren sind. Die jüngste Vermietung eines prominent gelegenen Ladenlokals zeigt, wohin der Weg führen könnte. Donauwörths Prachtmeile belegt, dass es weiterhin Veränderungen geben wird, die das Gesicht der Innenstädte prägen werden. Aufzuhalten ist dieser Trend wohl kaum.

Jahrelang stand der Engelhof leer. Ein neu gebautes Ladenlokal an historisch prominenter Stelle. Das Café Engel war hier gestanden, bis es vor über sechs Jahren abgerissen wurde. Ein Aufschrei unter Bauhistorikern durch ganz Bayern war damals zu hören, da es sich um eines der ältesten Bürgerhäuser im Freistaat handelte. Was folgte, war der Neubau, man versprach sich damals viel von der Idee der Münchner Investoren. Kaum jemand im Stadtrat zweifelte daran, dass sich die neuen Ladenlokale im Erdgeschoss am unteren Ende der Reichsstraße rasch vermieten lassen würden. Falsch gedacht. Bis vor Kurzem waren die Räume verwaist. Jetzt hat sich ein Versicherungsbüro eingemietet. Das ist zwar nicht unbedingt ein Frequenzbringer für mehr Laufkundschaft in der Stadt, aber es bedeutet zugleich weniger Leerstand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen