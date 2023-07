Sommergefühle pur im Freibad mit der Stadtkapelle

Plus Auch kulturell bot man einiges auf zur Gebirtstagsparty im Donauwörther Freibad. Dabei ging es auch, aber nicht nur um Gummiboote und Badespaß.

60 Jahre Freibad Donauwörth sind groß zu feiern: Wenn dann noch eines der schönsten Bäder Süddeutschlands aus Anlass eines Festkonzertes einlädt –nichts wie hin! Die „Freibadserenade“ der Stadtkapelle Donauwörth versprach mit „Pop and movie classics“ ein idealtypisches heiter-unbeschwertes Abendkonzert.

Sie hielt ihr Versprechen, das gleich vornweg: Die ausnehmend junge Kapelle mit Dirigent Josef Basting lieferte an dem heißen Sommerabend angenehm leichte, (leider) nicht kühlende Unterhaltung – der Gedanke daran blieb dem steten Rauschen, Plätschern aus dem azurblau lockenden Schwimmbecken, zu diesem Anlass gesperrt für Badegäste, vorbehalten. Die Liegewiesen, anfänglich recht übersichtlich, später gut gesprenkelt mit Besuchern, die es sich im Schatten oder mutig in der sengenden Sonne gemütlich gemacht hatten. Als hätte Dirigent Basting bei der Auswahl der Stücke die Hitze geahnt – mit einer Art Konzertouverture „Spanish Fever“ setzte die Kapelle den ersten anmutigen Farbtupfen dem noch ein wenig unaufmerksamen Auditorium vor: Einige hübsche Wassernixen, die offensichtlich das Badeende verbummelt hatten, spazierten hinter dem Rücken des Dirigenten durch, Kinder hüpften fröhlich zur Musik der frisch und gut gelaunt, mit Schlagwerk und Kastagnetten fein akzentuierend, aufspielenden Kapelle.