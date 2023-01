Sonderkontrollstreifen der Polizei sind in Donauwörth unterwegs

In den kommenden Tagen und Wochen kontrolliert die Polizei Donauwörth verstärkt auf Handybenutzung am Steuer, Drogenmissbrauch und Rasen.

Nach mehreren Aktionen mit Verkehrskontrollen und Sensibilisierungen von Verkehrsteilnehmenden durch die durchführenden Beamten sowie präventiven Gespräche nach festgestellten Verstößen werden aktuell seitens der Polizeiinspektion Donauwörth sowohl uniformiert wie auch zivil sogenannte „Sonderkontrollstreifen“ im eigenen Dienstbereich durchgeführt.

Im Rahmen eines ganzheitlichen Konzepts werde hierbei, so die Polizei in einer Mitteilung, nun verstärkt auf die verbotswidrige Benutzung von Mobiltelefonen am Steuer, Missachtung der Gurtanlegepflicht, Alkohol- und Drogenverstöße sowie Geschwindigkeitsübertretungen ein Augenmerk gelegt und "etwaiges Fehlverhalten konsequent geahndet". (AZ)

