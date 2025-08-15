Soziale Verantwortung hautnah

„Es war anfangs wirklich nicht leicht, aber im Nachhinein hätte ich es sehr bereut, nicht am Sozialpraktikum teilgenommen zu haben“, berichtet Lorenz Schreitmüller, Schüler des Gymnasiums Donauwörth. Er ist einer von über 120 Zehntklässlern, die ein Praktikum in einer sozialen Einrichtung absolvierten. Lorenz leistete sein Praktikum im BRK-Pflegezentrum am Mangoldfelsen ab. Dort unterstützte er das Pflegepersonal bei der Betreuung älterer Menschen. Viele Mitschüler verbrachten ihre Praktikumszeit auch bei der Stiftung St. Johannes in Schweinspoint, mit der das Gymnasium Donauwörth seit Jahren über eine Kooperationsvereinbarung eng verbunden ist. Besonders prägend war für die Schüler die Arbeit mit Menschen mit Behinderung – etwa auf dem Erlebnisbauernhof oder bei der Ernte in den Gewächshäusern. Anastasia Kopunovic absolvierte ihr Praktikum in der Außenstelle der Stiftung in Donauwörth, wo sie mit geistig und körperlich beeinträchtigten Menschen zusammenarbeitete. Ihr Fazit: „Ich habe sehr schnell erkannt, dass unsere Klienten ganz individuelle Persönlichkeiten mit eigenen Wünschen, Sorgen und Sehnsüchten sind. Besonders berührt hat mich, wie offen und freundlich sie auf mich zugegangen sind. Davon könnten wir Menschen ohne Handicap uns wirklich eine Scheibe abschneiden.“ Es ist durchaus etwas Besonderes, wenn Schüler mitten im Schuljahr für eine Woche den Unterricht gegen einen Arbeitsplatz in einer sozialen Einrichtung eintauschen. Dabei lernen sie nicht nur neue Lebensrealitäten kennen, sondern auch, mit Empathie und Verantwortungsbewusstsein auf andere einzugehen. Ziel des Praktikums ist es, Werte wie Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen und Solidarität zu fördern – besonders gegenüber Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Während der Praktikumswoche besuchten Andrea Hieble-Reitsam, Christian Hornung sowie Mitglieder des Elternbeirats viele Schüler an ihren Einsatzorten, um sich ein Bild von der Arbeit vor Ort zu machen.

