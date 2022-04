Sparkasse Donauwörth ist trotz Pandemie auf Wachstumskurs

Pandemie und weltweite Wirtschaftsengpässe spürt auch die Sparkasse Donauwörth. Dennoch steigt die Bilanzsumme und die Vorstände sind zuversichtlich.

Die Sparkasse Donauwörth mit 25 Standorten im Landkreis Donau-Ries steht trotz widriger wirtschaftlicher Bedingungen weiter gut da. "Das zweite Pandemiejahr hat die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Unternehmen in unserem Geschäftsgebiet wieder vor große Herausforderungen gestellt", sagt der Vorstandsvorsitzende Johann Natzer.

In der Region war die Nachfrage von Kredit- und Liquiditätshilfen für mittelständische Firmenkunden weiter stark von der Pandemie beeinflusst. Beim Kreditneugeschäft betrugen die Darlehenszusagen an Unternehmen und Selbstständige 117,6 Millionen Euro. Bei den Wohnungsbaukrediten an Privatpersonen wuchsen die Zusagen auf 101,0 Millionen Euro. Das Kreditvolumen erhöhte sich im vergangenen Jahr um mehr als 73 Millionen Euro auf insgesamt 963 Millionen Euro (+ 8,2 Prozent).

Sparkasse Donauwörth gibt weiterhin immer mehr Kredite

Die positiven Zahlen beim Kreditgeschäft setzen sich bei den Geldanlagen der Kunden fort. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden stiegen zum Jahresende um 31,4 Millionen Euro (+ 2,9 Prozent) auf 1,1 Milliarden Euro. Besonders erfreulich waren die Zugewinne bei den Kunden-Wertpapierbeständen, die mit einem Plus von 11,1 Prozent auf 325 Millionen Euro einen neuen Höchstwert erreichten. "Das Vermittlungsgeschäft hat sich insgesamt sehr gut entwickelt und war Ausdruck eines hohen Kundenvertrauens in unsere Finanzprodukte", so Vorstandsmitglied Michael Scholz.

Freuen sich über die positive Geschäftsentwicklung der Sparkasse Donauwörth 2021: Vorstandsvorsitzender Johann Natzer (links) und Vorstandsmitglied Michael Scholz. Foto: Gregor Wiebe

In der Gewinn- und Verlustrechnung führte dies erneut zu einem Anstieg beim Provisionsüberschuss. So konnten beispielsweise 64 Immobilien mit einem Volumen von 18,6 Millionen Euro vermittelt, Bausparverträge mit 55 Millionen Euro und Lebensversicherungen mit über 16 Millionen Euro Abschlusssumme abgeschlossen werden. Aber auch Edelmetalle wie Gold und Silber erfreuten sich einer steigenden Kundennachfrage.

Niedrigzinspolitik bekommt auch die Sparkasse Donauwörth weiter zu spüren

Die Niedrig-und Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank führte dazu, dass der Zinsüberschuss abermals zurückging auf 16,5 Mio. Euro ( - 1,7 Millionen Euro zum Vorjahr). Die Verwaltungsaufwendungen inklusive der Personalkosten verharrten bei rund 18 Millionen Euro. Die Bilanzsumme der Sparkasse Donauwörth stieg um 55 Millionen auf 1,5 Milliarden Euro. Der Bilanzgewinn kann mit 2 Millionen Euro (Vorjahr: 1,8 Millionen) ausgewiesen werden. Wachstumsbedingt erhöhte sich das bilanzielle Eigenkapital auf 134,5 Millionen Euro (+ 4,2 Prozent).

Eine ebenfalls wichtige Rolle nimmt die Sparkasse Donauwörth bei der Förderung des Gemeinwohls in der Region ein. "Die große Bandbreite der geförderten Projekte zeigt, wie vielfältig die Aktivitäten und Ideen sind, um ein lebenswertes Miteinander zu gestalten", so der Vorstandsvorsitzende Johann Natzer. Vereine und gemeinnützige Organisationen erhielten im vergangenen Jahr rund 132.000 Euro über Ausschüttungen der beiden Sparkassenstiftungen in Form von 150 Einzelspenden sowie über zahlreiche Leistungen aus dem Sponsoring.

Bei der Sparkasse Donauwörth sind rund 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Sieben junge Menschen starteten im September 2021 ihre Ausbildung. Die größte Geschäftsstelle ist mittlerweile das Internet geworden, während das Netz an Geschäftsstellen und Bankautomaten vor Ort abschmilzt. (AZ)