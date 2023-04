Donauwörth

06:00 Uhr

Speed-Dating der Arbeitsagentur Donauwörth: Fünf Minuten für die Zukunft

Ist das richtige Studium dabei? 17 Unternehmen präsentieren beim Job-Speed-Dating in Donauwörth ihre dualen Studiengänge. Vorne rechts ist die Druckerei C. H. Beck aus Nördlingen.

Plus In Donauwörth lernen sich Unternehmen und Kandidaten für ein duales Studium kennen. Vom Fachkräftemangel und der Hoffnung, den richtigen Beruf zu wählen.

Von Marco Keitel

"Eine Minute noch." Der Mann im dunkelblauen Sakko schlägt mit einem Löffel gegen ein Glas, der glockenähnliche Ton teilt den Jugendlichen mit, dass es bald wieder an der Zeit ist, den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin zu wechseln. Erneut die Glocke. "Einmal wechseln bitte." Zehn Jugendliche stehen auf, laufen zwei Schritte zum Tisch rechts von ihnen und setzen sich auf den Stuhl davor. Bei diesem Speed-Dating geht es eher förmlich als romantisch zu.

Schließlich steht in den Räumen der Arbeitsagentur in Donauwörth nicht die große Liebe im Mittelpunkt, sondern ein duales Studium. Mehr als 40 Jugendliche, die meisten davon kurz vor dem Abitur, sind dafür an diesem Donnerstag in den Osterferien hergekommen. Sie wollen unter 17 regionalen Unternehmen einen zukünftigen Arbeitgeber finden. Und einen Studiengang gleich dazu. Die großen Namen aus dem Landkreis Donau-Ries sind nahezu allesamt vertreten: Airbus, Dehner, Grenzebach, Hama und Valeo sind nur einige davon. Fünf Minuten Zeit haben beide Seiten, um sich einander vorzustellen, dann wird rotiert.

