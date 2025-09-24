Spende an die Donauwörther Sozialstation

Die Pfarrei Christi Himmelfahrt aus Donauwörth hat kürzlich eine Spende in Höhe von 250 Euro an Branko Schäpers, Geschäftsführer der Caritas-Sozialstation Donauwörth, überreicht. Die Spendensumme wurde durch das traditionelle Binden von Kräuterbuschen erzielt – einem katholischen Brauch, der rund um das Fest Mariä Himmelfahrt gepflegt wird. Dabei werden liebevoll gestaltete Sträuße aus heimischen Kräutern, die bei den Gottesdiensten gesegnet werden, gegen eine Spende angeboten. Die Übergabe des Erlöses erfolgte durch Georg Rödl, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates und zugleich zweiter Vorsitzender der Caritas-Sozialstation Donauwörth. „Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung aus der Gemeinde“, so Branko Schäpers. „Solche Spenden helfen uns, zusätzliche Angebote für pflegebedürftige Menschen in Donauwörth zu ermöglichen und stärken das Miteinander von Kirche und sozialer Arbeit.“ Die Caritas-Sozialstation Donauwörth bedankt sich herzlich bei der Pfarrei Christi Himmelfahrt und allen Helferinnen und Helfern, die sich für die Aktion engagiert haben.

