Spendenaktion in Gedenken an Felix Späth

In Gedenken an Felix Späth wurde eine Spendenaktion für Kinderorganisationen initiiert.

Felix Späth starb im Februar 2023 im Alter von 71 Jahren. Der Gründer der City-Initiative Donauwörth und Initiator und Organisator des Schwäbischwerder Kindertages in Donauwörth hatte in seinem Nachruf gebeten, statt Blumen und Kränze am Grab, Geld für gemeinnützige Zwecke und Kinderprojekte zu spenden. Auf diese Weise kam eine beachtliche Summe zusammen. Späth hatte sich zeit seines Lebens für soziale Belange, als Kicker bei der Promi-Fußballmannschaft "Donauwörther Mond-Spritzer", dem Kiwanis-Club und anderen gemeinnützigen Organisationen engagiert. Hier lagen ihm besonders Kinder am Herzen.

Seine Witwe Ruth Adam-Rumrich konnte nun sowohl dem Verein "Glühwürmchen" und dem Verein "Kinder wollen leben, spielen, lachen" je 1000 Euro und dem "Kiwanis-Club Donauwörth" 2000 Euro, zweckgebunden für die "Zeltschule" von Frau Flory übergeben und bedankt sich damit für die vielen Kondolenzschreiben und für die großzügigen Spenden, die sie nun im Namen ihres verstorbenen Mannes an die Verantwortlichen weitergeben konnte. (AZ)

