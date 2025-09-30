Spendenlauf der Realschule St. Ursula – Schüler laufen für eine bessere Zukunft in Uganda

Vor Kurzem verwandelte sich das Gelände rund um die Realschule St. Ursula in eine sportliche Benefiz-Arena: Mit großer Begeisterung nahmen alle Schülerinnen und Schüler am Spendenlauf teil, um Geld für ein Schulprojekt in Uganda zu sammeln. Pro gelaufener Runde spendeten Partner einen festen Betrag für die Sanierung eines maroden Schulgebäudes. „Bildung darf kein Privileg sein. Mit unserem Engagement möchten wir Kindern in ärmeren Regionen eine Perspektive geben“, betonte Schulleiter Tobias Freißler und fügte hinzu: „Vielen Dank an alle Sponsoren und Läuferinnen und Läufer.“ Gerade in Uganda sind intakte Schulen nicht selbstverständlich. Viele Kinder lernen in Gebäuden, die kaum Schutz vor Regen oder Hitze bieten. Projekte wie dieses eröffnen Chancen für die Zukunft. „Jede Runde hier bedeutet mehr Möglichkeiten für Kinder dort – und das motiviert uns“, so ein Schüler. Getränkestationen und Musik machten den Lauf zu einem Schulfest. Ein besonderer Höhepunkt war die Teilnahme prominenter Läufer: Schulleiter Tobias Freißler und Landrat Stefan Rößle schnürten selbst die Sportschuhe und drehten gemeinsam ihre Runden. Ihr Spendenpartner, die Sparkasse Nordschwaben, honorierte den sportlichen Einsatz mit einer großzügigen Spende von 1000 Euro. Damit setzten sie nicht nur ein sportliches, sondern auch ein gesellschaftliches Zeichen. Auch Oberbürgermeister Jürgen Sorré ließ es sich nicht nehmen, die Aktion zu unterstützen, aufgrund einer Terminüberschneidung jedoch zu einem späteren Zeitpunkt. Dass Schulleiter, Landrat und Oberbürgermeister aktiv dabei waren, zeigt die Bedeutung des Projekts. „Wenn junge Menschen sehen, dass Erwachsene Verantwortung übernehmen, ist das die beste Motivation, sich auch zu engagieren“, so Freißler. Am Ende zählte nicht nur die sportliche Leistung, sondern vor allem das gemeinsame Ziel: Kindern in Uganda bessere Lernbedingungen zu ermöglichen.

