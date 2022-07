Spiele, Schwerter und Schmuck am Schwäbischwerder Kindertag

Plus Abseits des Historienspiels gab es auf dem Gelände unterhalb von Heilig Kreuz viel Unterhaltung. Auch das historisch nachempfundene Lagerleben lockte die Besucher.

Der Regenschauer, der sich am Samstagnachmittag über Donauwörth ergoss, tat dem Schwäbischwerder Kindertag keinen Abbruch. Schnell verzogen sich die grauen Wolken und der Festplatz unterhalb des Heilig-Kreuz-Klosters füllte sich mit Leben. Kleine und große Kinder tummelten sich vor den Lagern und an den verschiedenen Spielestationen und trotzen der Hitze.