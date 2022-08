Donauwörth

Spielstadt Donau-Ries: Für eine Woche hatten hier die Kinder das Sagen

In der Spielstadt Donau-Ries waren eine Woche lang Kinder an der Macht, durften in Berufen arbeiten und verdienten Geld. So funktioniert das Konzept.

Von Celine Theiss

In der Spielstadt Donau-Ries sagen die Kinder wie es läuft. Eine Woche lang durften dort etwa 80 Kinder aus dem gesamten Landkreis zwischen acht und 15 Jahren in der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth in die Rollen von Erwachsenen schlüpfen. Von Rathaus, über Stadtladen bis hin zur Müllentsorgung – die Kinder organisierten ihre Aufgabenbereiche eigenständig und arbeiteten dort. Für die Veranstalter, der Kreisjugendring Donau-Ries (KJR) und die Kommunale Jugendarbeit des Landratsamts (KoJa), war die zweite Spielstadt Donau-Ries ein voller Erfolg. Bereits die erste Auflage im Jahr 2019 hat allen Beteiligten viel Spaß bereitet. Auf diesen Erfolg wollten nun die Verantwortlichen der Spielstadt, Daniela Benkert (KJR), Andrea Ramold (KoJa) und Karolin Hommel-Zollner (KJR), aufbauen. Hierfür wurde das diesjährige Programm beispielsweise um die Kinder-Uni erweitert. Bei dieser Station hatten die Kinder die Möglichkeit an Kursen teilzunehmen wie etwa Taekwondo oder Yoga. Das grundsätzliche Konzept des Kooperationsprojekts ist aber gleich geblieben: Kinder simulieren eine komplette Stadt, mit allem was dazugehört. Bürgerversammlung, Arbeit, Geld ausgeben: ein normaler Tag in der Spielstadt Die Hauptpersonen traten in der Spielstadt-Woche jeden Morgen zu einer Bürgerversammlung an. Hier wurden wichtige Dinge für den Tag besprochen. Daraufhin stürmten die Kinder zu den einzelnen Arbeitsstellen. Je nach Lust und Laune konnten sich die Mädchen und Buben aussuchen, welcher Tätigkeit sie für maximal zwei Stunden am Tag nachgehen wollen. Zwischen insgesamt 19 Stationen durften sie wählen, darunter das Rathaus, die Gärtnerei, das Bistro, der Recyclinghof, die Kunstwerkstatt, die Presse- und Werbeagentur und noch viele mehr. Der Lageplan der Spielstadt verrät, wo im Gebäude die Kinder die einzelnen Stationen finden können. Foto: Celine Theiss Zu Beginn der Woche verdienten sie zehn Doneten - also die Donauwörther Variante der Moneten und zugleich die einzig gültige Währung in der Spielstadt. Dafür mussten sie zwei Stunden "arbeiten". Von dem hart verdienten Geld mussten die Kinder, wie im echten Leben auch, Steuern bezahlen. Doch von dem Löwenanteil, den sie behalten dürfen, konnten sie unter anderem das Kino besuchen, im Bistro schlemmen oder eine - ebenfalls von Kindern vor Ort erstellte - Spielstadtzeitung kaufen. Bürgermeisterin billigt Lohnerhöhung Der Dienstag ist der Wahltag der Stadt. Die Kinder wählten demokratisch ihre Bürgermeisterin, zwei Stadträte und zwei Stadträtinnen. Gemeinsam brachten sie eine Lohnerhöhung um eine Donete pro Arbeitsstunde durch und führten einen Ordnungsdienst ein. Als sie neue Arbeitsstellen schufen, bemerkten sie, dass diese dort unbesetzt blieben. Kurzerhand strichen die Verantwortlichen der Spielstadt eigenständig Arbeitsstellen in jedem anderen Betrieb, um auch die neuen Stationen mit Kindern zu besetzen. Innerhalb weniger Tage verstanden sie das Prinzip eines Wirtschaftskreislaufs. Und damit alles in der Spielstadt geordnet vonstattengeht, benötigt es viel organisatorische Arbeit. "Nach der Spielstadt ist vor der Spielstadt", sagte Karolin Hommel-Zollner und lachte. Innerhalb eines Jahres laufen Vorbereitungen wie etwa die Suche nach Partnern und die Koordination der Angebote. Neben den angestellten Mitarbeiterinnen aus der Jugendarbeit sorgten zwölf Ehrenamtliche sowie viele unterschiedliche Vereine und Partner aus dem Landkreis für einen reibungslosen Ablauf in dieser besonderen Woche. Auf unserer Sonderseite zur Spielstadt Donau-Ries kommen die Kinder selbst zu Wort. Dort sind einige Texte zu lesen, die die Mädchen und Buben während ihrer Arbeit in der Presse- und Werbeagentur eigenständig verfasst und bebildert haben.

