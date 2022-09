Sprayer sprüht Parolen an die Freilichtbühne

Die Fassade der Freilichtbühne Donauwörth ist mit Farbe besprüht worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Fassade des Freilichtbühnenareals im Brabanter Weg ist von einem Sprayer verunstaltet worden. Laut Polizei habe ein Unbekannter in der Zeit von vergangenem Donnerstag bis Freitag polizeifeindliche Parolen und Symbole aufgesprüht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)

