Donauwörth

vor 49 Min.

Stabile Mieten und hohe Nachfrage beim Selbsthilfewerk

Das neue Wohnhaus in der Eichenstraße 10 in der Parkstadt ist das jüngste Objekt des Wohnbau-Selbsthilfewerks Donauwörth. 25 Wohnungen mit sozial verträglichen Mietpreisen sind hier entstanden.

Plus Das Wohnbau-Selbsthilfewerk Donauwörth bietet in fast 700 Wohnungen günstige Mieten. Das soll auch so bleiben. Eine Unsicherheit gibt es dennoch.

Von Thomas Hilgendorf

Es gibt diese Worte, bei denen man heutzutage unweigerlich zusammenzuckt. Bei denen automatisch eine Verbindung zu einem weiteren Begriff aufploppt im Kopf. "Wohnen" und "teuer" ist ein solches Begriffspaar. Direkt erleichternd wirkt es dann, wenn eben auch mal jene Begrifflichkeiten im positiven Sinne aufgebrochen werden. Im Falle des Wohnbau-Selbsthilfewerks Donauwörth passt "teuer" nicht zu den Wohnungsmieten. Die Genossenschaft sorgt vielmehr für den dringend benötigten leistbaren Wohnraum in und um Donauwörth. Eine Unsicherheit besteht dennoch in diesen Tagen.

