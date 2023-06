Stadt Donauwörth nimmt Abschied von Josef „Biwi“ Drexler

Am 22. Juni verstarb Josef Drexler unerwartet. Die Stadt Donauwörth nimmt Abschied von einem, der mehr als nur ein engagierter Bürger war.

Das Perchtoldsdorfer Urgestein Josef Drexler, auch genannt „Biwi“, war nicht nur Weinbauer mit Leib und Seele, sondern auch ein Mann der ersten Stunde der Städtepartnerschaft zwischen Perchtoldsdorf und Donauwörth. Die Stadt Donauwörth teilt mit, dass sich Josef Drexler seit Gründung der Partnerschaft im Jahr 1973 vorbildlich, tatkräftig und persönlich engagiert um die lebendige Freundschaft zwischen den beiden Kommunen, Bürgern und Vereinen kümmerte.

2013 bekam Drexler den Ehrenbrief der Stadt Donauwörth

In seiner Funktion als Feuerwehrführungskraft suchte Drexler mit Erfolg die Nähe zu den Feuerwehren der Stadt Donauwörth und ihren Stadtteilen und organisierte unter anderem Leistungswettbewerbe zwischen den niederösterreichischen und Donauwörther Wehren. Auch die inzwischen schon traditionelle Weinverkostung im Donauwörther Zeughaus, zuletzt im Mai dieses Jahres, und die regelmäßige Teilnahme an der Landkreisausstellung lagen Josef Drexler sehr am Herzen. Weitere Verbindungen, wie beispielsweise zwischen Reservisten der Deutschen Bundeswehr und des österreichischen Bundesheeres sowie zwischen den Musikkapellen Perchtoldsdorf und Wörnitzstein, gehen ebenfalls auf Drexlers Initiative zurück. Für all diese und noch mehr Verdienste um die Freundschaft zwischen Donauwörth und Perchtoldsdorf wurde Josef Drexler anlässlich der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft 2013 der Ehrenbrief der Stadt Donauwörth verliehen.

Drexler verstarb am 22. Juni

Josef Drexler verstarb am Donnerstag, 22. Juni, unerwartet im Alter von 72 Jahren. Auch Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré trifft die plötzliche Nachricht sehr: "Ich habe Biwi als hochengagierten, stets freundlichen und offenen Menschen kennengelernt, für den es keine "Fremden", nur "Freunde" gab. Wir sind ihm zutiefst dankbar, nicht zuletzt für seine Verdienste rund um das Städtebündnis. Dank ihm sind auch über die beiden Rathäuser hinaus, privat und vereinsmäßig, Freundschaften gewachsen. Wir werden ihm als festen Pfeiler der Partnerschaft stets ein ehrendes Andenken bewahren." Die Beisetzung findet am 30. Juni um 14 Uhr auf dem Friedhof in Perchtoldsdorf statt. Eine Delegation aus Donauwörth wird Josef „Biwi“ Drexler die letzte Ehre erweisen und vor Ort einen Kranz niederlegen. (AZ)

