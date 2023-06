Donauwörth

vor 48 Min.

So bereitet sich das Stadtarchiv Donauwörth auf seinen Umzug vor

Plus Derzeit werden viele Akten aus dem 19. Jahrhundert bearbeitet. Mitarbeiter des Archivs kümmern sich auch um Anfragen von Bürgern und archivieren Zeitungsseiten.

Von Helmut Bissinger

Es wird noch Jahre dauern, ehe das Donauwörther Stadtarchiv von der Neuen Kanzlei in den ins Auge gefassten neuen Standort umziehen wird. Im ehemaligen Papierlager des Auer-Verlages unweit des Klosters Heilig Kreuz soll dann jener Platz vorhanden sein, den Archivleiterin Dr. Cathrin Hermann in den beengten Räumen derzeit nicht hat. „Wir bereiten uns in gewisser Weise jetzt schon auf den Umzug vor“, sagt sie.

Die Millioneninvestition liegt noch in der Ferne, doch die derzeitige personelle Situation ermöglicht es der Archivleiterin, Akten beschleunigt zu bearbeiten, derzeit viele aus dem 19. Jahrhundert. „Zugleich werden weitere bedeutende Bestände erfasst und somit auch nutzbar.“

