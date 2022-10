Donauwörth

06:00 Uhr

Stadtkapelle Donauwörth auf Konzertreise in Hessen

Plus Beim Internationalen Blasmusikfestival gaben die Musikantinnen und Musikanten eine glänzende Visitenkarte ab. Was sie erlebten.

Bereits zum dritten Mal beteiligten sich die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Donauwörth am Internationalen Blasmusikfestival im hessischen Bad Orb. In der lieblichen Kurstadt im Spessart trafen sich 27 Blasorchester aus ganz Europa, um ein Wochenende lang gemeinsam zu musizieren und zu feiern. Mit dem „Einzug der Nationen“ – aufgezeichnet vom hessischen Fernsehen – stellten sich am Freitagabend alle Orchester im Festzelt musikalisch vor. Die Bandbreite war groß: Brass Bands, sinfonische Blasorchester, Guggenmusik, Marching Bands, Jugendkapellen mit ihren landestypischen Varianten der Blasmusik, aber auch immer aktuell am Zeitgeschmack.

