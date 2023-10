Stadtkapelle Donauwörth gestaltet einen Abend voller Emotionen

Plus Die Stadtkapelle Donauwörth setzt einen fulminanten Schlusspunkt unter die 50. Donauwörther Kulturtage. Es gibt bewegende Momente - musikalisch wie atmosphärisch.

Zum Abschlusskonzert der 50. Donauwörther Jubiläumskulturtage ließ Oberbürgermeister Jürgen Sorrè vor dem Publikum in der ausverkauften Aula des Gymnasiums noch einmal vier grandiose Wochen Revue passieren: „Eigentlich möchte ich noch gar nicht, dass diese Zeit jetzt zu Ende geht, so viel Spaß haben die Kulturtage gemacht. Jede Veranstaltung war ein Highlight für sich“.

Die Kulturtage seien aber auch etwas für die Seele gewesen, sagte der OB. Man habe die verbindende Wirkung spüren können und wie wichtig es sei, sich mit anderen treffen zu können, gemeinsam eine wunderbare Zeit zu verbringen, die sicher noch lange nachklingen werde.