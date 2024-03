Stadtladen in Donauwörth muss weiter geschlossen bleiben

Plus Das Geschäft in der Donauwörther Reichsstraße ist seit zwei Wochen wegen Sanierungsarbeiten zu. Das ist der aktuelle Stand.

Zahlreiche Menschen, die in der Donauwörther Innenstadt leben oder arbeiten, müssen seit zwei Wochen mit einer Einschränkung zurechtkommen: Der Stadtladen in der Reichsstraße ist wegen eines Wasserschadens geschlossen. Eigentlich hätte das Geschäft, das eine Unternehmensgesellschaft mit genossenschaftlichem Gedanken betreibt, seit dem vergangenen Wochenende wieder geöffnet sein. Doch daraus wurde nichts.

Der Stadtladen ist seit dem 24. Februar zugesperrt. Grund dafür sind laut Geschäftsführerin Christiane Kickum Sanierungsarbeiten nach einem Wasserschaden. Der sei durch Bauarbeiten am Flachdach im hinteren Bereich des Gebäudes entstanden. Zunächst habe es geheißen, es müsse im Laden nur ein Teil des Bodens ausgetauscht werden. Dafür habe das Geschäft ausgeräumt werden müssen. Dies sei nur durch mehr als ein Dutzend freiwillige Helfer möglich gewesen.