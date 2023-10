Stark alkoholisierte Mütter klauen Krüge vom Oktoberfest

Am Freitag sind zwei alkoholisierte Frauen auf dem Heimweg vom Donauwörther Oktoberfest mit ihren Kindern aufgefallen. Sie hatten geklaute Krüge mit dabei.

Am Freitag sind zwei stark alkoholisierte Frauen dabei beobachtet worden, wie sie zwei Krüge vom Donauwörther Oktoberfest mithilfe ihrer Kinderwägen gestohlen haben. Gegen 20.45 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie zwei Frauen mit ihren Kindern immer wieder auf der Fahrbahn in der Dillinger Straße gelaufen sind und informierte die Polizei. Die Streife kontrollierte daraufhin die beiden Frauen. Die 34-Jährige und 38-Jährige hatten ihre Kinder mit Kinderwagen dabei und waren auf dem Heimweg vom Oktoberfest. Im Kinderwagen befanden sich jeweils ein Bierkrug, der offensichtlich vom Oktoberfest stammte. Die Frauen war so stark alkoholisiert, dass ein Alkoholtest nicht mehr möglich war. Gegen beide Frauen wird nun Anzeige wegen Diebstahl erstattet. (AZ)