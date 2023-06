Donauwörth

Stark alkoholisierter Mann greift Polizei in Donauwörth an

In Donauwörth ereignet sich am Mittwoch ein Streit. Ein 41-Jähriger geht auf einen 25-Jährigen los und greift später sogar die Polizei an.

Ein 41-Jähriger ist nach einem Streit auf einen 25-jährigen Mann losgegangen. In der Salllingerstraße in Donauwörth kam es am Mittwochnachmittag laut Polizei zu einem Streit zwischen zwei Männern. Nachdem beide Beteiligte ihre Fahrräder an einem Fahrradständer abgestellt hatten, ging der 41-Jährige auf den 25-Jährigen los. Er beleidigte ihn und trat gegen sein Fahrrad, woraufhin der Geschädigte den Notruf wählte. Auch als die Polizei am Tatort eingetroffen war, verhielt sich der Mann weiter aggressiv und griff einen Beamten sogar an. Daraufhin wurde er zur Wache gebracht. Er konnte anschließend wieder entlassen werden, nachdem er sich beruhigt und seinen Fahrradschlüssel abgegeben hatte. Ein Alkoholtest wies auf eine erhebliche Alkoholisierung hin. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen den 41-Jährigen erstattet. (AZ)

