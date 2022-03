Donauwörth

vor 17 Min.

Gebäude im Stauferpark sollen gemeinsame Energieversorgung erhalten

Plus Acht Gebäude an der Neudegger Allee in Donauwörth sollen in einen Wärmeverbund, am besten ohne fossile Energieträger. Zwei Ideen werden weiterverfolgt.

Von Bernd Schied

In der Neudegger Allee in Donauwörth liegen viele öffentliche Gebäude in direkter Nachbarschaft. Acht von ihnen sollen in naher Zukunft aus einer gemeinsamen Wärmequelle versorgt werden – wenn möglich aus regenerativen Energien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen