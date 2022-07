Steinwurf auf der B2: Polizei sucht zwei weitere Zeugen

Ein Mann und eine Frau sollen direkt an den beiden tatverdächtigen Jugendlichen vorbeigelaufen sein.

Im Zusammenhang mit dem Steinwurf von der Fußgängerüberführung zum Freibad auf ein Auto auf der Bundesstraße 2 sind inzwischen weitere Hinweise bei der Polizeiinspektion Donauwörth eingegangen. Wie berichtet, hatten sich zwei Kinder oder Jugendliche am frühen Sonntagabend im Bereich der B2 bei Donauwörth eine höchst gefährliche Aktion erlaubt: Sie warfen von der Brücke aus einen Stein auf die Fahrbahn, der nur um Haaresbreite ein Auto verfehlte.

Steinwurf: Paar könnte wichtige Hinweise geben

Zeugen haben der Polizei nun unter anderem mitgeteilt, dass eines der beiden tatverdächtigen Kinder beziehungsweise einer der Jugendlichen die Folgen des Steinwurfs von der Brüstung aus beobachtet hat und dass sich das Duo schließlich zügig in Richtung Parkstadt entfernt hat. Zeitgleich soll am vergangenen Sonntag um 18.15 Uhr ein Paar direkt an den beiden Buben vorbei und weiter in Richtung Innenstadt gelaufen sein. Die Frau und der Mann werden nun dringend als Zeugen gesucht und gebeten, sich unter der Rufnummer 0906/706670 bei der Donauwörther Polizei zu melden. Es kann durchaus sein, dass die beiden den Wurf selbst gar nicht wahrgenommen haben, aber eventuell weitere wertvolle Hinweise geben können. (AZ)