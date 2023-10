Stephan Bauer bei den Donauwörther Kulturtagen über die Tücken der Ehe

Plus Kabarettist Stephan Bauer verstand sich im Donauwörther Zeughaus auf urkomische Paar-Therapie. Warum die Gäste kaum Zeit hatten, zwischen ihrem Lachen Luft zu holen.

Therapeutische Effekte zeigte der furiose Kabarett-Abend mit dem bekannten Comedian Stephan Bauer im Donauwörther Zeughaus. Anlässlich der 50. Donauwörther Kulturtage trat der Künstler mit seinem aktuellen Programm „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“ vor restlos ausverkauftem Haus auf. Seine begeisterten Gäste hatten kaum Zeit, zwischen ihrem eigenen Gelächter Luft zu holen.

Zwei Stunden lang beschäftigte sich Stephan Bauer treffsicher und sehr humorvoll mit allen Tücken der Ehe, vor allem aber mit schwindender Sexualität. „Im Teeregal ist mehr los als bei uns im Schlafzimmer“ - mit etwa Sorten wie "Heißer Liebe". Verantwortlich dafür sei unter anderem das Schwinden geschlechtsspezifischer männlicher, nicht machohafter Eigenschaften wie Entscheidungsfreudigkeit, Tatkraft und Durchsetzungsfreude. Um Paarbeziehungen, die er für unverzichtbar hält, wieder körperlich zu aktivieren, gab er den Besucherinnen und Besuchern Tipps mit auf den Weg. Männer sollten umgehend ihr Porno-Abo kündigen. Doch auch Frauen müssten handeln und sollten umgehend den Dildo wegwerfen. Nur dann könne die eheliche Sexualität wieder funktionieren, ist sich der Künstler mit allen von ihm gelesenen Paar-Therapie-Ratgebern einig. Da blieb dann einigen das Lachen fast im Halse stecken.