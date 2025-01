Sternsingeraktion in Mündling

Unter dem Motto „Sternsingen für Kinderrechte – Erhebt Eure Stimme!“ stand die diesjährige Sternsingeraktion, bei der die Rechte von Kindern weltweit und deren Umsetzung im Fokus standen. Die Aktion machte darauf aufmerksam, dass jedes Kind ein Recht auf Schulbildung, Gesundheit, Fürsorge und eine ausreichende Ernährung hat. Die Gelder werden eingesetzt, um die Kinderrechte in den betroffenen Regionen zu fördern und umzusetzen. Gleichzeitig brachten die Sternsinger den Menschen in der Pfarrei Mündling den Segen Gottes ins Haus und schrieben den traditionellen Segensspruch „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) – kurz C+M+B – an die Haustüren. An drei Tagen waren die Sternsinger in Mündling unterwegs und sammelten dabei beeindruckende 2174 Euro. „Sternsingen für Kinderrechte“ – ein starkes Zeichen der Solidarität, das weit über die Pfarrei hinaus wirkt und dazu beiträgt, die Welt ein Stück besser zu machen.

