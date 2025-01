Auch in der Pfarrei St. Martin Riedlingen waren die Sternsinger unterwegs. An insgesamt drei Lauftagen konnten fast 5000 Euro für die Aktion gesammelt werden und gleichzeitig brachten die Kinder den Segen Gottes zu den Menschen. Ein herzliches Vergelt's Gott an alle fleißigen Sternsinger und die Helfer, die diese Aktion wieder ermöglicht haben.

