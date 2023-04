Donauwörth

Steuer-Einbruch: An diesen Projekten in Donauwörth soll nicht gerüttelt werden

Plus Einige Millionen Euro fehlen der Stadt Donauwörth in den nächsten Jahren, weil Airbus nicht zahlen muss. Was an Vorhaben umgesetzt wird – und was wohl wartet.

Der Schock ist überwunden, zumindest ein Stück weit. Oberbürgermeister Jürgen Sorré will die Nachricht, dass von Airbus Helicopters in den kommenden Jahren keine Gewerbesteuer an die Stadt Donauwörth gezahlt wird, zwar nicht so nennen – aber dennoch: "Es kam wie der Blitz vom Himmel", sagt der Rathauschef, "nichts hatte sich abgezeichnet." Es dürfe zwar nun "keine Weltuntergangsstimmung" verbreitet werden, trotzdem kommt in den nächsten Wochen alles auf den Prüfstand, was in Donauwörth auf der Agenda steht. Fast alles, denn einige Projekte gelten im Rathaus als "gesetzt".

Sorré sagt, er hege keine schlechte Stimmung gegen Airbus. Gut 7000 Arbeitsplätze bietet das Werk, das gebe auch Donauwörth weiterhin Stabilität. Bei dem Unternehmen ist dem Vernehmen nach die Auslastung am Standort Donauwörth gut; doch Airbus Helicopters Donauwörth und Airbus Defence and Space in Manching erhalten, wie berichtet, einen gemeinsamen rechtlichen Rahmen. Das Manchinger Werk hatte Verluste verbucht, diese werden fortan mit dem Plus aus der Hubschraubersparte ausgeglichen. Kurzum: Statt Steuereinnahmen von 30 Millionen Euro von den Donauwörther Gewerbetreibenden ist spätestens ab 2026 nurmehr mit der Hälfte zu rechnen.

