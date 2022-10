Störenfried pinkelt in Donauwörth an die Hauswand

Ein Unbekannter nervt in Donauwörth die Bewohner eines Mehrfamilienhauses. Er leuchtet durch das Fenster und hat auch noch vor die Tür gepinkelt.

Seit einigen Tagen müssen die Anwohner in einem Mehrfamilienhaus in Donauwörth einen Störenfried ertragen. Der bislang unbekannte Mann hat mehrfach das Grundstück um das Haus in der Johannes-Knebel-Straße betreten, mit der Taschenlampe durchs Fenster geleuchtet und zudem auch noch gegen die Hauswand gepinkelt.

Das Ärgernis wurde erst jetzt bei der Polizei Donauwörth angezeigt. Die schätzt den Schaden am Putz auf etwa 200 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

