Das Bürgerspital kann sich über eine stolze Spende freuen

Bei dem Benefizkonzert des Gebirgsmusikkorps in Donauwörth ist ein beachtlicher Betrag für den guten Zweck zusammengekommen.

Es war ein voller Erfolg: Der stolze Betrag von 12.000 Euro ist beim Benefizkonzert des Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr Garmisch-Partenkirchen auf der Freilichtbühne am Mangoldfelsen am 28. Juni durch Spenden und Eintrittskarten zusammengekommen. Nun überreichten Vorstandsmitglieder des Fördervereins „Freunde des Bürgerspitals Donauwörth“ und Schirmherr MdL Wolfgang Fackler einen symbolischen Scheck an die Leiterin des Bürgerspitals Donauwörth, Claudia Riedelsheimer.

Anschaffung eines Kleinbusses steht für das Bürgerspital an

Mit dem Betrag soll die Anschaffung eines Kleinbusses finanziell unterstützt werden, der den Bewohnerinnen und Bewohnern des Bürgerspitals Ausflugsfahrten ermöglichen soll. Der Vorsitzende des Fördervereins, Karl Auinger, bedankte sich bei der Übergabe beim Theaterverein und der Stadtkapelle Donauwörth sowie dem städtischen Bauhof "für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung". Insbesondere Schirmherr Fackler konnte zahlreiche Sponsoren aus der heimischen Wirtschaft für das Benefizkonzert gewinnen. Darüber hinaus trugen die über 300 Besucherinnen und Besucher "des beeindruckenden und überaus gelungenen Konzerts" zu dem beachtlichen Betrag bei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch