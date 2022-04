Donauwörth

Stoppt der Kreis die Sanierung des Donauwörther Gymnasiums?

Plus Die Kosten am Bau explodieren. Das bringt den Investitionsplan des Kreises Donau-Ries aus dem Lot. Als Erstes könnte es die Sanierung des Gymnasiums treffen.

Von Barbara Wild

Die Schüler und Lehrer am Gymnasium Donauwörth müssen vielleicht länger als geplant mit einer Großbaustelle im Schulgebäude leben und lernen. Denn die Kosten auf den Kreisbaustellen explodieren, schon jetzt wird die Rechnung für die bisherigen Arbeiten am Gymnasium über eine Million Euro höher ausfallen, als ursprünglich geplant. Doch die massiven Preissteigerungen betreffen nicht nur die weiterführende Schule, sondern alle weiteren Vorhaben des Kreises für dieses Jahr. Deshalb wird jetzt ganz grundsätzlich nachgedacht: Kann der Kreis an seinen ambitionierten Plänen für 2022 festhalten? Und konkret: Wird der nächste Bauabschnitt am Gymnasium verschoben?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

