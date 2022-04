Storch lässt Metallteil auf ein Autodach fallen

Kurioser Vorfall in Donauwörth: Ein Stroch sorgt für eine Sachbeschädigung an einem Auto. Was genau passiert ist.

Eine 41-jährige Frau hat am Donnerstag in Donauwörth einen Storch beobachtet, der auf einem Dach gegenüber dem Tanzhaus saß und einen Teil der vorhandenen Abwehrvorrichtung für Vögel in seinem Schnabel festhielt. Die Autofahrerin war auf der Mangoldstraße in Fahrtrichtung Reichsstraße unterwegs, als der Storch dieses Teil schließlich verlor. Es landete auf dem Dach des Pkw. Durch den Aufprall entstanden dort mehrere Kratzer. Die Polizei konnte vor Ort ein rund 25 Zentimeter langes Teil der metallenen Abwehrvorrichtung auffinden. Es war vorher auf dem Dachfirst des Anwesens montiert. Möglicherweise habe der Storch dieses mit seinem Schnabel abgerissen, so die Gesetzeshüter. Es ergaben sich augenscheinlich keine Hinweise, dass mit weiteren herabfallenden Bauteilen zu rechnen war. Der Hausverwalter des Anwesens wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.