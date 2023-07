Storch wird bei Verkehrsunfall verletzt

Am Donnerstagvormittag ist ein Storch bei einem Unfall verletzt worden. Er steht jetzt unter tierärztlicher Beobachtung.

Per Notruf hat ein 31-Jähriger am Donnerstagvormittag einen Verkehrsunfall gemeldet, bei dem ein Storch von einem Auto erfasst worden war. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall in der Gartenstraße in Donauwörth. Der Storch, der bereits durch Beringung registriert war, humpelte und flog nicht mehr. Er hatte sichtbare Verletzungen am Kopf und im oberen Bereich des Körpers. Die Polizisten informierten einen fachkundigen Tierarzt, der das Tier in seiner Praxis untersuchte. Nach der Versorgung wurde der Storch im Heilig-Kreuz-Garten ausgesetzt. Dort bleibt er vorerst weiter unter Beobachtung. (AZ)