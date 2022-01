Storchennest in Donauwörth erneuert: Jetzt kann der Nachwuchs kommen

In einer kniffligen Aktion haben viele Helfer einen Teil des instabilen Horsts vom Dach des früheren Klosters Heilig Kreuz geholt. Warum das dringend nötig war.

Weniger ist manchmal bekanntlich mehr. Diese alte Weisheit galt jetzt auch für das Storchennest auf dem Dach des früheren Klosters Heilig Kreuz in Donauwörth. Dort wurde in einer kniffligen Aktion ein Teil des Nistmaterials abgetragen, da der Horst durch die fleißige Bautätigkeit der Störche von Jahr zu Jahr an Größe und Gewicht zugenommen hatte. Allein der abgetragene Teil hatte das Gewicht von einer Tonne. Mit zunehmender Größe nehme gleichzeitig auch die Stabilität des Bauwerks ab, erklärt Storchenbetreuer und Tierarzt Dr. Georg Schnizer, da es im Wesentlichen aus verrottendem organischem Material besteht, das sich im Lauf der Zeit in Komposterde verwandelt. So besteht die Gefahr, dass das Nest früher oder später abrutscht.



Tierarzt Georg Schnizer kümmert sich in Donauwörth seit Jahren um die Störche. Auf unserem Archivfoto beringt er gerade drei Jungstörche bei Heilig Kreuz. Foto: Michael Egner

Das Storchenpaar kann nun ein frisch saniertes Nest beziehen

Schnizer, der die Aufsicht führte, bedankte sich herzlich für den großartigen Einsatz aller Beteiligten, allen voran Jörg Wörle, dessen Hebebühne die Abtragung des schwer zugänglichen Nests möglich machte, sowie bei der Firma Strobel und deren umsichtigem Kranführer, der das fragile Bauwerk heil und am Stück vom Dach holte. Ebenso hat sich die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth verdient gemacht, die stets für alle möglichen Storcheneinsätze bereitwillig Unterstützung leistet. Schnizer freut sich: "Jetzt kann das Donauwörther Storchenpaar ein frisch saniertes Nest beziehen und es hoffentlich auch erfolgreich mit Nachwuchs füllen." (AZ)



Ein Archivbild von 2019 zeigt das Storchenpaar auf Heilig Kreuz, das damals gerade Nachwuchs bekommen hatte. Foto: Schnizer