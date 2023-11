Donauwörth

vor 16 Min.

Strafzettel: Viele Airbus-Falschparker beschweren sich bei Polizei

Nachdem sich das Hochwasser vom Parkplatz zurückgezogen hat, registrierte die Polizei am Mittwoch keine Falschparker mehr am Airbus-Werk.

Plus Parkplatz-Problematik bei Airbus in Donauwörth beschäftigt Polizei: Autos drohen in den Fluten zu versinken, Falschparker beschweren sich über Strafzettel.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Die gute Nachricht: In Donauwörth ist das Hochwasser der Donau so weit zurückgegangen, dass die Beschäftigten von Airbus Helicopters den großen Parkplatz an der Industriestraße wieder nutzen können. Auch die Unterführung war offen. Somit blieb am Mittwoch ein weiteres Verkehrschaos rund um das Werk aus. Was bislang nicht bekannt war: Die Polizei war mit der ganzen Thematik schon seit Freitag massiv beschäftigt. Dabei gelang es gerade noch, die Autos einer Reihe von Mitarbeitern vor den Fluten zu retten.

Die Parkplatz-Problematik am Airbus-Werk schlug in den vergangenen Tagen hohe Wellen. Weil die rund 1300 Stellplätze auf der Fläche zwischen Donau und Industriestraße wegen des Hochwassers nicht mehr zur Verfügung standen, mussten die Beschäftigten, die dort normalerweise parken, auf andere Bereiche ausweichen. Die Ersatz-Parkplätze in direkter Umgebung der Fabrik reichen in solchen Situationen nicht aus. Anstatt weiter weg zu parken oder auf andere Weise zur Arbeit zu kommen, stellten viele Personen ihre Pkw in verbotene Zonen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen