Straßennamen aus Donauwörths Nazi-Zeit

Plus Die Nazis tilgten 1933 die Erinnerung an die jüdische Gemeinde an zwei Orten in der Stadt. Nach 1945 hat die Stadt dies – im Gegensatz zu anderen Kommunen – nicht rückgängig gemacht.

In Donauwörth ist erstmals eine jüdische Gemeinde seit Mitte des 13. Jahrhunderts belegt. Ursprünglich lebten jüdische Familien in einem Haus unmittelbar nördlich des Rathauses ("Juden hauß"), dort, wo heute die Alte Kanzlei steht. Im Jahr 1493 verfügte der Rat der Stadt Donauwörth, dass sich Juden fortan nahe der nördlichen Stadtmauer ansiedeln müssen. Die Flur trug von da an die Namen Judengasse (heute: Ölgasse) sowie Judenberg (heute: Ölberg). Die jüdische Geschichte in Donauwörth endete vorerst 1517/18 mit der Vertreibung der Juden und einem Verkauf der Häuser an die Stadt.

Nur wenig hat sich erhalten von der ehemaligen jüdischen Gemeinde in Donauwörth. Für eine später in der Mangoldsburg und im Rathaus verwendete Eisentür ist erwiesen, dass diese ursprünglich aus einer Synagoge stammt. Ferner geblieben sind die beiden Straßennamen Judengasse sowie Judenberg– bis ins 20. Jahrhundert.

