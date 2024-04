Streit am Bahnhof: Junger Mann versprüht Reizgas

In Donauwörth ist eine verbale Auseinandersetzung wegen lauter Musik eskaliert. 19-Jähriger macht sich doppelt strafbar.

Ein Streit im Bereich des Donauwörther Bahnhofs ist am Donnerstag eskaliert. Die Polizei ermittelt nun gegen einen jungen Mann wegen zweier Delikte.

Um 17.10 Uhr saßen ein 19- und ein 14-Jähriger sowie eine 14-Jährige auf der Treppe vor dem Gebäude und hörten Musik. Die war laut. Als ein Passant das Trio bat, das Gerät leiser zu drehen, kam es zu einem Disput. In dessen Verlauf sprühte der 19-Jährige den aktuellen Erkenntnissen zufolge Reizgas in das Gesicht des 63-Jährigen. Diesen musste der Rettungsdienst ambulant behandeln.

Reizgas versprüht: Körperverletzung und Verstoß gegen Waffengesetz

Eine Streife der Polizei traf das Trio wenig später in der Gartenstraße an und zeigte den 19-Jährigen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz an. Die Beamten stellten zudem das verwendete Reizstoffsprühgerät sicher. (AZ)