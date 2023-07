Am Freitagabend stritten sich zwei Männer beim Fahrradabstellplatz des Donauwörther Bahnhofs. Einer der Beteiligten wird nun gesucht.

Am Freitagabend ist ein Streit am Donauwörther Bahnhof eskaliert, wobei ein Beteiligter verletzt worden ist. Gegen 20.20 Uhr geriet ein 21-Jähriger aus Donauwörth am Fahrradabstellplatz des Bahnhofes in Donauwörth in einen Streit mit einem unbekannten Mann. Dabei sprühte der Unbekannte dem jungen Mann unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und verschwand anschließend in unbekannte Richtung. Der Geschädigte musste wegen des Pfeffersprays und einer Schürfwunde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Telefon 0906/70667-11 zu melden. (AZ)