Streit in Donauwörth eskaliert in Gewalt

Ein Streit auf offener Straße wird handgreiflich, sodass die Polizei eingreift. Gegen einen der Streithähne bestanden bereits mehrere Haftbefehle.

Ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau in einem Mehrparteienhaus in der Donauwörther Parkstadt ist am Donnerstag so eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste. Laut Polizeibericht kam es wohl Laufe des Nachmittags zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen, der sich aus dem Haus heraus ins Freie verlagerte. Ein Unbeteiligter wurde Zeuge des Streites zwischen einer Frau und einem Mann. Als der Zeuge sah, dass der Mann anfing, gegenüber der Frau gewalttätig zu werden und diese am Hals packte, rief er sofort die Polizei zu Hilfe.

Streit in Donauwörth: Gegen Mann besteht Haftbefehl

Vor Ort konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten den zwischenzeitlich handgreiflich gewordenen Streit beenden. Im Zuge der Aufklärung stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann wegen verschiedener Delikte Haftbefehle bestanden, woraufhin dieser vorläufig festgenommen wurde. Es handelte sich um zwei Vollstreckungshaftbefehle, die durch die Zahlung eines fünfstelligen Geldbetrages abzuwenden waren. Der 24-jährige Verhaftete wurde nach der Aufnahme des Sachverhaltes entlassen, weil seine Eltern den Betrag aufbrachten und bei der Polizei zur Abwendung der Haftbefehle hinterlegten. Aufgrund des Vorfalles wird gegen den Mann aus dem Raum Erding erneut wegen der im Raume stehenden Straftaten ermittelt. (AZ)