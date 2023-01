Streit in Donauwörther Lokal endet im Krankenhaus

Bei einem Streit in einem Donauwörther Restaurant fliegen die Fäuste. Für einen Beteiligten geht die Sache dramatisch aus.

Ein Streit zwischen einem 34-Jährigen und dem 47-jährigen Inhaber eines Restaurants in der Donauwörther Innenstadt ist am Dienstagabend eskaliert. Laut Polizei war die Auseinandersetzung um 18.45 Uhr zuerst verbal, Auslöser waren wohl angeblich ausstehende Lohnzahlungen an eine Verwandte. Der Wirt wollte den 34-Jährigen des Restaurants verweisen, woraufhin die Situation eskalierte. Der Mann schlug dem Lokalbetreiber sowie dessen 19-jährigen Sohn mit der Faust gegen den Kopf.

Der Wirt musste verletzt mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert werden. Dort erlitt er etwa eine Stunde später einen Herzstillstand. Das Donauwörther Klinikpersonal jedoch reanimierte den Mann erfolgreich. Den aktuellen polizeilichen Ermittlungen zufolge besteht kein Zusammenhang zwischen dem Schlag und dem Kollaps. Gegen den Angreifer wird nun wegen verschiedener Delikte strafrechtlich ermittelt. (AZ)

