Streit in Kneipe: Mann packt Kontrahenten am Hals

Ein 44 Jahre alter Mann hat seinen Kontrahenten in der Nacht zum Dienstag so heftig am Hals gepackt, dass bei dem 42-Jährigen eine Wunde zurückblieb. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 1.45 Uhr in einem Bistro in der Dillinger Straße in Donauwörth zu dem Körperverletzungsdelikt. Eine verständigte Polizeistreife nahm eine Strafanzeige gegen den 44-Jährigen auf. Der Mann wurde zudem des Lokals verwiesen. Der erheblich alkoholisierte Beschuldigte verweigerte einen Alkoholtest. Sein Gegenüber hatte einen Wert von mehr als zwei Promille. (AZ)

