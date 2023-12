Streit unter Kindern: 13-Jähriger schlägt 11-Jährigem mit der Faust ins Gesicht

Ein Streit zwischen zwei Kindern ist am Sonntag handgreiflich geworden. Die Mutter des Opfers erstattet Anzeige bei der Polizei.

Ein Streit unter zwei Kindern ist am Sonntag um 13.35 Uhr am Schlittenberg neben dem Schneegarten in der Donauwörther Promenade eskaliert. Ein 13-Jähriger schlug schließlich laut Polizeibericht seinem 11-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht.

Dieser erlitt hierdurch eine kleinere Verletzung. Er kam mit seiner Mutter zur Anzeigenerstattung auf die Wache der Donauwörther Polizeiinspektion. Da der Angreifer noch strafunmündig ist, ergeht ein Bericht an das zuständige Jugendamt. (AZ)