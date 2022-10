Donauwörth

vor 18 Min.

Streit unter Nachbarn in Donauwörth endet mit kaputter Wohnungstür

Ein Streit zwischen Nachbarn in Donauwörth hat die Polizei am Sonntagnacht beschäftigt.

Weil er die Beschwerde eines Nachbarn nicht hinnehmen will, rastet ein 27-Jähriger in Donauwörth aus. Am Ende hat er eine Anzeige am Hals.

Er war wohl nicht damit einverstanden, dass ihn sein Nachbar zur Nachtruhe ermahnte – der Streit an der Haustür eskalierte. Gegen 1 Uhr in den frühen Stunden des Sonntags hatte sich ein 43-jähriger Donauwörther bei seinem Nachbarn beschwert, weil er zu laut war. Statt der Bitte nachzukommen, suchte der 27-Jährige seinen Nachbarn auf und trat derart stark gegen die Wohnungstür, dass das Türblatt und die Zarge beschädigt wurden. Es entstand laut Polizei Donauwörth ein Schaden in Höhe von 800 Euro, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Wemding Schnelle Reaktion von Motorradfahrer verhindert schlimmen Unfall bei Wemding

