Stromausfall in Donauwörth: Das war der Grund dafür

Von Barbara Wild

In der Nacht auf Mittwoch ist es in Donauwörth und Umgebung zu einem Stromausfall gekommen. Die Ursache lag in Zirgesheim. Polizei hatte viel zu tun.

Im Stadtbereich von Donauwörth sowie in der Gemeinde Buchdorf und im Kaisheimer Ortsteil Altisheim ist in der Nacht auf Mittwoch kurzzeitig der Strom ausgefallen. Gegen 0.30 Uhr meldeten Bürgerinnen und Bürger das Problem über den Notruf bei der Polizei Donauwörth. Teilweise fielen auch Straßenlaternen aus, Telefon und Internet funktionierten nicht. Nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber LEW, war wohl ein technischer Defekt die Ursache dafür. Nach ersten Erkenntnissen gab es wohl Probleme bei einer Trafostation in Zirgesheim. In der Nacht waren Mitarbeiter von LEW vor Ort, um das Problem zu identifizieren und es zu beheben. Stromausfall in Donauwörth: Alarmanlagen von Gebäuden lösen aus Der Stromausfall sorgte in einigen Geschäften im Donauwörther Stadtgebiet dafür, dass Alarmanlagen auslösten. So rückte die Polizei aus und die Beamten kontrollierten ein Gebäude in der Reichsstraße und ein Geschäft in der Salinger Straße - allerdings konnten sie dort nichts Verdächtiges feststellen. Nach Auskunft der Polizei Donauwörth kamen keine Personen zu Schaden. Schäden entstanden nach aktuellen Erkenntnissen ebenfalls nicht.

