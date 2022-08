Donauwörth

vor 17 Min.

Stromverteilerkasten beschädigt: Die Polizei sucht Zeugen

In der Dillinger Straße in Donauwörth machen sich Unbekannte an einem Stromverteilerkasten zu schaffen. Dieser wird gehörig in Mitleidenschaft gezogen.

Nach Angaben der Polizei ist zwischen Samstag um 22 Uhr und Sonntag um 8 Uhr ein Stromverteilerkasten in der Dillinger Straße in Donauwörth von unbekannten Personen stark beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf gemeinschädliche Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Bislang sind keine Täterhinweise bekannt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

