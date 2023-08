Stürmisches Wetter weht Bauzäune in Donauwörth um

Die Polizei beseitigt am späten Mittwochabend in Donauwörth einige Verkehrshindernisse, die durch starken Wind entstanden sind.

Wind und starker Regen haben am späten Mittwochabend im Donauwörther Stadtgebiet kurzzeitig die Polizei auf Trab gehalten. Von etwa 22.30 Uhr an kam es der örtlichen Inspektion zufolge zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen. Unter anderem wurden an einer größeren Baustelle in der Augsburger Straße mehrere Bauzäune umgeworfen und auf die Fahrbahn geweht. Zudem riss der Wind einige Äste von Bäumen, die auf Straßen fielen. Die Feuerwehr wurde nicht benötigt. Von etwa 22.45 Uhr an waren sämtliche Fahrbahnen in der Stadt wieder frei befahrbar. (AZ)