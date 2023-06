Sturm hinterlässt weitere Schäden in Donauwörth

Nach dem Sturm am Mittwoch werden der Polizei weitere Beschädigung gemeldet. Mehrere Autos sind in Donauwörth in Mitleidenschaft gezogen worden.

Vier Autos sind bei dem Sturm am Mittwochmittag im Donauwörther Stadtgebiet beschädigt worden. Laut Polizeibericht hinterließ ein Arbeiter im Zeitraum von 12 bis 13 Uhr in der Dr.-Ludwig-Bölkow-Straße eine Schubkarre sowie einen Kübel neben der Fahrbahn. Diese schleuderten während des folgenden Sturmgeschehens gegen drei geparkte Autos der Marken Mini, Mercedes und Peugeot. An den Fahrzeugen entstanden Kratzer und Beulen. Bei einem Auto wurde der Tankdeckel abgeschlagen. Ein Zeuge hinterließ eine Notiz an den Autos.

Um 13.31 Uhr stürzte in der Schenkensteinerstraße ein massiver Ast auf ein darunter stehendes Auto. An diesem barst unter anderem die Windschutzscheibe. Der nicht mehr fahrbereite Opel einer 39-jährigen Kaisheimerin musste in der Folge abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens in beiden Fällen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. (AZ)

